İzmir’de yeniden hortlayan ‘28 Şubat zihniyeti’ tepki çekti

İzmir Bayraklı'da, 28 Şubat dönemlerini anımsatan bir olay yaşandı. Bayraklı'da bir ilkokulda Müdür Yardımcısı Nilay P., önceki gün, 4'üncü sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız çocuğunu başörtüsü gerekçesiyle okula almadı. Bunun üzerine avukatı aracılığıyla okuldan şikayetçi olan anne Sevtap P., video çekerek yaşadıklarını paylaştı. Sosyal medyada da büyük tepki çeken olaya Milli Eğitim Bakanlığı müdahale etti. Bakanlığın başlattığı soruşturma sonucunda okul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin gerekeni yaptığını belirten anne Sevtap P., "Sabahtan beri bizimle ilgilendiler. Kızım eğitimine devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.