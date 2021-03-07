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Muğla'da alkollü sürücü dehşeti

Muğla'nın Milas ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya dönerken, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kara, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 32 yaşındaki Kara’nın yakınları acı haberle yıkıldı.

7.3.2021