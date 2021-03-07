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'da alkollü sürücü dehşeti

'nın ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya dönerken, araçta yolcu olarak bulunan , kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 32 yaşındaki Kara’nın yakınları acı haberle yıkıldı.

Muğla'da alkollü sürücü dehşeti

7.3.2021

Adliye Kavşağı'nda Hakkı G. idaresindeki kamyonet, Cevdet Dereli'nin kullandığı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Dereli ve yanındaki Mehmet Kara, ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DÜŞEN PLAKA YAKALATTI

YARALILARDAN Kara (32), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kara'nın hastane önüne gelen yakınları, ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Kazada yaralanan sürücü Dereli'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAZANIN taraflarından kamyonet sürücüsü Hakkı G. otomobile çarptıktan sonra aracıyla kayıplara karıştı. Polis, kaza alanında düştüğü belirlenen 48 KD 666 plaka üzerinden kamyonetin peşine düştü. Polisin çalışmasıyla kırsal alanda yakalanan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

VOLKAN YILDIZ

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