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Haberler İzmir Hamile taklidi yapan kadının karnından 1 kiloya yakın bonzai çıktı

Hamile taklidi yapan kadının karnından 1 kiloya yakın bonzai çıktı

'in ilçesinde, polis uygulamasında hamile olduğu ileri sürülen kadının karın bölgesine sarılı yaklaşık 1 kilo bonzai maddesi çıktı. Hamile olmadığı öğrenilen kadın, gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeye el konudu.

Hamile taklidi yapan kadının karnından 1 kiloya yakın bonzai çıktı
İHA

08.03.2021, 09:36

Son dakika... Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında ilçeye bağlı Gaziler Caddesi'nde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında bir ticari taksiyi durduran ekipler, arka koltukta oturan S.O. (24) ve S.S.'den (28) sokağa çıkma izin belgesini istedi. Polislere izinlerinin olmadığını, arkadaşı S.O.'nun hamile olduğunu ve hastaneye gittiğini söyleyen şüphelilerin verdiği çelişkili ifadeler sonucu polis ekipleri durumdan şüphelendi. Hamile olduğu iddia edilen S.O.'ya, bölgeye çağrılan kadın polisler tarafından üst araması yapıldı. Yapılan aramada kendisine hamile süsü veren S.O.'nun karın bölgesinden yaklaşık 1 kilo bonzai maddesi ele geçirildi.



SUÇ MAKİNASI ÇIKTI
Öte yandan yapılan kimlik kontrolünde S.O.'nun uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra motorlu taşıt hırsızlığı gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ticari takside polislere yakalanan S.O. ve S.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, uyuşturucu maddeye de el konuldu. 2 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulanırken, şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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