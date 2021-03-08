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Haberler İzmir İzmir'de koşarak yola çıkan çocuğun otobüs dehşeti! Saniye saniye kamerada

'de koşarak yola çıkan çocuğun dehşeti! Saniye saniye kamerada

'in ilçesinde, koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden geçti. Ezilmekten son anda kurtulan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İzmir'de koşarak yola çıkan çocuğun otobüs dehşeti! Saniye saniye kamerada

08.03.2021, 16:52

Alpaslan Mahallesi'nde 4 Mart Perşembe günü yaşanan kazada, koşarak ara sokaktan ana yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti. Çocuğun otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, çocuk şehir içi yolcu otobüsünün geldiğini fark edince aniden duruyor. Otobüsün tekeri çocuğun ayağının üzerinden geçiyor. Otobüs hızla uzaklaşırken, çocuk aksayarak bir iş yerine giriyor.

Hastaneye kaldırılan adı öğrenilemeyen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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