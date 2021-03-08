Komisyon üyeleri İzmirli depremzedelerle buluştu

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezinde kalan depremzedelerle bir arayla geldi. AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığındaki komisyon üyeleri, Bayraklı ilçesinde temeli atılan deprem konutları alanlarında incelemelerde bulundu. Depremzedelerle sohbet eden komisyon üyeleri, afetzedelerden deprem sırasında yaşadıkları zor anları ve taleplerini dinledi. Komisyonu Başkanı Uncuoğlu, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve başladıklarını, komisyon olarak depremin yaşandığı bölgelerde incelemeler yaptıktan sonra rapor hazırlayarak 20 Mart'ta TBMM'ye sunacaklarını belirtti.