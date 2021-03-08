Ölüm ‘Yapılacak işler’ listesi ile geldi!

İzmir'in Karşıyaka'da ilçesinde evli ve iki çocuk babası emekli astsubay Muammer Özgün, eşi tarafından evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. vde yapılan incelemede Muammer Özgün'ün o sabah kendi el yazısı ile bir "yapılacaklar listesi" listesi oluşturduğu ve o listeye de "beylik tabancası temizlenecek" diye yazdığı görüldü.

PAZARDAN DÖNEN EŞİ BULDU

Temizlik sırasında silahın aniden patlaması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen 63 yaşındaki Muammer Özgün'ün bir gün önce komşusundan silah temizleme aparatı aldığı ortaya çıktı. Komşusu ile pazar alışverişinden dönen Gülay Özgün, eşini kanlar içinde görünce büyük korku ve panik yaşadı. Hemen komşusu ile birlikte polisi ve 112'yi aradı. Alınan ihbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, Özgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.



OTOPSİ YAPILACAK

OLAYLA ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, emekli astsubay Özgün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürüldü. Biri yurtdışında iki çocuğu olan Özgün'ün acılı eşi Gülay Özgün, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Fatih ŞENDİL