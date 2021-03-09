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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen operasyonlar

'de uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen operasyonlar

'de, geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı, baskınlarda 17 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen operasyonlar
İHA

09.03.2021, 17:55

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 1-7 Mart tarihlerinde çeşitli operasyonlara imza attı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

Operasyonlarda toplamda 67 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, soruşturmalar kapsamında 17 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen baskınlarda; 4 kilo 663 gram esrar ve skunk, 2 kilo 124 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 354 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 242 gram metamfetamin, 274 ecstasy, 33 gram eroin, 1 kök kenevir ile 5 tabanca, 2 tüfek, 196 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 10 lira ele geçirildi.

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