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Haberler İzmir Kuyruk eziyeti vatandaşları bezdirdi

Kuyruk eziyeti vatandaşları bezdirdi

bünyesindeki tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara ve engellilere verilen ücretsiz toplu ulaşım kartları ile 60 yaş üstü vatandaşlara sunulan indirimli toplu ulaşım kartlarıyla ilgili kuyruk çilesi pes dedirtti.

Kuyruk eziyeti vatandaşları bezdirdi

9.3.2021

Hem kartını yenilemek için hem de ilk kez kart almak için İBB'nin Konak'taki ofisinde gerçekleştirilen kart başvuru merkezine gelen vatandaşlar, pandemi kuralları hiçe sayılarak saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. Sabahın erken saatlerinde gelen engelli yakınları ve 60 yaş üstü kişilerle, sadece kısıtlamanın olmadığı 10.00 ile 14.00 saatleri arasında gelebilen 65 yaş üstü İzmirliler, "Pek çok işlem internet üzerinden yapılabiliyorken, bu eziyete ne gerek var diyerek!" isyan etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kuyruk çilesi çeken kadınlar da, "Keşke kart işlemlerimizi yapabilmemiz için sıra verselerdi" diyerek sitem etti.

■ ERCAN AKGÜN

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