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Haberler İzmir Başkan Karabulut’tan yatırımcılara 3 dilde çağrı

Başkan Karabulut’tan yatırımcılara 3 dilde çağrı

Başkan Karabulut’tan yatırımcılara 3 dilde çağrı

10.3.2021

İZMİR'İN 40 yıldır çözüm beklediği, mevcut hali ile kamuya fayda sağlamayan İnciraltı ve Bahçelerarası'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamu faydası güderek, sağlık turizmi odaklı planlanmasında son aşamaya gelindi.

İnciraltı Gelişim Derneği de (İNGEDER) 11 ülkenin büyükelçiliklerine İngilizce, Almanca ve Fransızca 'yatırıma davet mektubu' göndererek, yabancı yatırımcılara bölgeye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, "Mektubumuzda, İzmir'i anlatarak, iki kez EXPO'ya aday olan mücevher İnciraltı'na yatırım yapmaya çağırdık" dedi.

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