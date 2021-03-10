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Haberler İzmir Narlıdere’de ilk tünelde ışık göründü

Narlıdere’de ilk tünelde ışık göründü

Narlıdere’de ilk tünelde ışık göründü

10.3.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının ilk tünelinde kesintisiz bağlantı sağlandı. Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu arasında 7,2 kilometrelik tünelin tamamlanmasıyla çok önemli bir dönüm noktasına gelindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tünelin ucundan ışığı gördük. İlk tünel bitti. Pandemiye, depreme, bütün felaketlere rağmen hiçbir şey aksamadan vaktinde devam ediyor. Arkadaşlarım muazzam bir başarı hikayesi yazıyor burada. Her biriyle iftihar ediyorum" dedi. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3'ten metroya binenler Narlıdere Kaymakamlığı'na kadar aktarmasız gidebilecek.

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