‘Yılanı odaya koyarsan seni şef yaparım’

Skandallarıyla manşetlerden düşmeyen İncirliova Belediyesi'nin İP'li Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Dünya Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan belediyede memur olarak çalışan Esen Ekiz'e uyguladığı mobbingin ardından kurduğu ölüm tuzağıyla bir kez daha gündeme oturdu. Cinayete teşebbüs suçundan hakkında işlem başlatılan İP'li Başkan Aytekin Kaya'nın kurdurduğu ölüm tuzağının detaylarına Yeni Asır ulaştı.

PARA VE ŞEFLİK TEKLİFİ

Ekiz, savcılığa verdiği ifadede ölüm tuzağının detaylarını anlattı. Ölüm tuzağını kurması karşılığında Başkan Kaya'nın Cemil Karataş'a para ve şantiye şefliği teklif ettiğini belirten Ekiz, ifadesinde, "Eşim eve geç geleceğini söyledi. Akşam eve geldiğinde bana Cemil ile konuştuğu esnada kendisinin Aytekin Kaya'ya küfür ederek belediye başkanının kendisine talimat verdiğini anlattı. Hatta para teklif ettiğini, şantiye şefi yapacağını söylemiş. Yılanı bulduğunu, hazır olunca aradığını, odanın kapısı kilitli olduğundan yılanı koyamamış. Belediyede görevli 2 kişinin de bu konuyu bildiklerini söylemiş. Eşim sen bu duruma nasıl kalkıştın diye sorunca Cemil, 'O zamanki gazla yaptım' demiş" dedi. Cemal Karataş'ın korktuğu için o dönem konuyla ilgili bildiklerini sakladığını belirten Esen, "Eşim, bu konuda ifade verdi. Ancak Cemil, kendisinin korktuğunu, İncirliova'da kendisini yaşatmayacaklarını söylemiş. Ben de bunu duyunca savcılığa şikayette bulundum. Ben, Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Cemil Karataş'tan şikayetçiyim. Benim İncirliova'da görev yaptığım süre içerisinde çan güvenliğim yok. Şantiyede başıma ne iş getireceklerini bilmiyorum" dediği öğrenildi. Ekiz'in talebi doğrultusunda savcılığın talimatıyla İP'li Başkan Aytekin Kaya hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında 60 gün uzaklaştırma tedbiri kararı uygulandı.

İhsan KARATAŞ