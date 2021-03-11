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'de film gibi ! Bakın polisi görünce neden kaçmış

'in ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 30 kilometre süren sonucu yakalandı. Ehliyeti ve kullandığı aracın muayenesi olmadığı için kaçtığını ileri süren sürücüye ve yanındaki kişiye toplam 12 bin 698 TL para cezası kesildi.

İzmir'de film gibi kovalamaca! Bakın polisi görünce neden kaçmış
AA

11.03.2021, 08:43

İzmir'in Çiğli ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü ile yanındaki kişi, 30 kilometrelik kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Evka 5 Mahallesi girişinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istedikleri 35 PPA 76 plakalı cip, kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takibe alınan cip, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından Bayraklı ilçesi Smyrna Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu.

Ekiplerce yakalanan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Onur O'ya (34), "ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan" cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücünün yanında bulunan bir kişiye de "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve maske takmamaktan" ceza kesildi.

Yakalanan iki şüpheli emniyete götürülürken, cip ise çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

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