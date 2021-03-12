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Haberler İzmir Kemeraltı’nda yine aynı manzara

Kemeraltı’nda yine aynı manzara

Kemeraltı’nda yine aynı manzara

12.3.2021

İZMİR'DE sabah başlayan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yine bilindik manzaralar ortaya çıktı. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken; Çankaya, Alsancak ve Basmane gibi merkezi semtlerde trafik sıkıştı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir işhanını ise su bastı. Han içindeki işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. Gelinlik satan Mevlüt Uygan, "Altyapı yetersizliği nedeniyle her yağmurda biz bu sorunu yaşıyoruz. Geçen yağmurda da dükkana olduğu gibi su girmişti ve yaklaşık 100 gelinlik zarar görmüştü. Kemeraltı'nın uzun yıllardır çilesi bu. Yetkililere sesimizi duyurmaya çalıştık. Altyapının komple değişmesi gerek. Değişmez ise bu sorun uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor" dedi.

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