‘Soyer bizi neden görmüyor!’

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), aldığı bir kararla Torbalı'da şehir içi ulaşımı sağlayan minibüs şoförlerinin oluşturduğu 3 kooperatiften biri olan Şehir İçi Motorlu Taşımacılık Kooperatifi'ne bağlı araçların taşımacılık belgelerini iptal etti. Hiçbir gerekçe gösterilmeden alınan bu kararı mahkemeye taşıyan minibüsçüler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu keyfi kararı mahkemenin iptal etmesine rağmen çalışmalarına izin verilmediğini söyledi.

'9 AYDIR ÇALIŞAMIYORUZ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Şehir İçi Motorlu Taşımacılık Kooperatifi Başkanı Veysi Güner, "Haktan hukuktan bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bizim sesimizi duymuyor. Defalarca aldığımız mahkeme kararına ve kendisine şikayetlerimizi iletmemize rağmen bizi duymazdan geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararlarını uygulamıyor" açıklamasını yaptı.



'BAŞVURDUĞUMUZ BÜTÜN MAHKEMELERİ KAZANDIK'

2015 yılından beri başvurdukları bütün mahkemeleri kazandıklarını belirten Güner, "Başvurduğumuz bütün mahkemeleri kazandık. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi inatla ekmek yememizi engelliyor. 9 aydır haksız bir şekilde çalışamıyoruz. Belediye Başkanı Tunç Soyer artık İzmirli'nin sesini duymaz oldu" diye konuştu.

Ömer DUR