Ali Kerem’in üç boyutlu dünyası

İzmir'de 14 yaşındaki otizmli Ali Kerem Cemaloğlu, 2.5 yaşında okumayı öğrendi. 5 yaşına kadar tutamadığı kalemlerle üç boyutlu mimari çizimlere imza atan Ali Kerem, mimar olmayı hedefliyor. Dikili'de yaşayan Ali Kerem'in 2.5 yaşında televizyondaki alt yazıları okuduğunu fark eden ailesi onu doktora götürdü.

ÇANTA HEDİYE ETTİ

OTİZM teşhisi konulan Ali Kerem'in özel eğitim süreci böylece başladı. Önce kalem tutmayı ve düz çizgiyi öğrenen Ali Kerem, kaynaştırma öğrencisi olarak ilkokula başladı. Kalem tutmayı 5 yaşında öğrenen ve bir daha bırakmayan çocuk, üç boyutlu mimari çizimleri, karikatürleri ve kara kalem çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Oğlunun günün büyük bölümünü resimle geçirdiğini söyleyen Derya Cemaloğlu, "İlgi duyduğu görseli akşam yatana kadar çiziyor. Üç boyutlu çizim yapmayı seviyor. Zaten insanları da şekilsel algılıyor. Onlara 'sen yuvarlaksın', 'kafa şeklin dikdörtgen' diyor. Ali Kerem'in güzel sanatlar lisesini kazanmasını çok istiyoruz. Onun hayatını bağımsız şekilde sürdüren bir yetişkin olmasını diliyorum" diye konuştu. İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de Ali Kerem ve annesini makamında ağırlayarak, başarılı çocuğa içinde resim çizmesi için gerekli materyallerin bulunduğu bir çanta hediye etti. Yahşi, "Özel eğitim öğrencilerinin hepsini okulla buluşturduk. Ali Kerem'in sanata olan eğilimi, çizdiği resimler takdire şayan. Onun güzel sanatlar lisesine girebilecek eserler ürettiğini görmek mutluluk verici" dedi.