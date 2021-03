Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! İzmir'deki temel atma töreninde protesto

Kılıçdaroğlu bir günlük program için İzmir'e ziyaret gerçekleştirdi. Önce ziyareti kapsamında gittiği Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'nde bir esnafın 'bozuk yol' tepkisiyle karşılaştı, CHP 'li belediyeleri eleştiren esnaf, yollar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünden yakındı. Sonrasında ise Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde temel atma ve yıkım törenine katılan Kılıçdaroğlu burada da vatandaşları protestosuyla karşılaştı.

TEMEL ATMA TÖRENİNDE PROTESTO

Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde temel atma ve yıkım törenine katılan Kılıçdaroğlu, törende Atakent Mahallesi Emlak Bankası Konutları sakinlerinin protestosu ile karşılaştı. Atakent Mahallesi Emlak Bankası Konutları sakinleri, 'Oy verdiğimiz başkanları mahallemize getiremedik. Siz gelin utansınlar', 'Yüzde 45 terke hayır', 'Atakent'e hukuk ve adalet istiyoruz' pankartlarıyla katıldığı törende, kentsel dönüşüme belediye tarafından imar engeli çıkarıldığını belirterek, tepki gösterdi.





"SAHİP ÇIKILACAK DENİLDİ AMA ÇIKILMADI"

Emlak Konutları Platformu Sözcüsü Nevzat Özkılıç, "Emekli bürokratların olduğu CHP'ye, yüzde 90 oy veren mahalle sakinleriyiz. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimiz, araziyle ilgili dört binaya emsal hak verdikten sonra bizim hakkımızı yeşili koruma bahanesi ile durdurmaya çalışan plan çıkarttılar. Bunun arkasında çok şey var. Bu toplumsal bir olay. On binlerce insan şu an apartmanlarının altında kalma korkusu yani deprem korkusu yüzünden çoğu evlerini terk etti. Yeter. Bunu Karşıyaka Belediyesi ve Büyükşehir yapıyor. Her türlü görüşmeyi yaptık daire sakinlerinden imza aldık. Genel Başkanım'la görüşüldü, 'sahip çıkılacak denildi' ama çıkılmadı" dedi.





DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Karşıyaka Emlak Konutları sakinleri, Karşıyaka Belediyesi'nin kentsel dönüşüm taleplerini onaylamadıklarını belirterek, daha önce bir araya gelip eylem yapmıştı. 0.40 imar büyüme hakkı bulunan Emlak Bankası Konutları'nda değişikliğe gidilmişti. Konut sahipleri, belediyenin arsaların yüzde 45'ine el koyduğu ifade etmişti.

