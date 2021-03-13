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Haberler İzmir Meteoroloji'den üst üste uyarılar! İzmir'de hava nasıl olacak?

'den üst üste uyarılar! 'de hava nasıl olacak?

'de hava nasıl olacak? Hhafta sonu yağmur var mı? ’den gelen günlük hava durumu değerlendirmelerine göre; ülke genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilirken 14 Mart sabah ve gece saatlerinde Martmara, , ’in iç kesimleri ile ’in bir bölümünde don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetler konusunda uyarıda bulunan Meteoroloji vatandaşları bu anlamda zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaya çağırdı

Meteoroloji'den üst üste uyarılar! İzmir'de hava nasıl olacak?

13.03.2021, 09:23

Meteoroloji resmi sitesi üzerinden duyurduğu hava durumu tahmin raporunda hafta sonu uyarısında bulundu. Ülke genelinde herhangi bir yağış beklenmezken yapılan son değerlendirmelerde Pazar sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde don olayının yaşanması bekleniyor. Bu noktada tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de vatandaşların zirai don hadisesine karşı tedbirli olması yönünde uyarı yapıldı. Öte yandan Doğu Karadeniz ve Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise çığ oluşma tehlikesine karşı tedbirli olunmaya çağrıldı.

İSTANBUL'DA HAVA

Hafta sonu İstanbul'da cumartesi sisli, pazar günü ise açık ve güneşli bir hava olacak. Bugün sıcaklık 12 derece olurken, yarın sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Pazartesi günü itibarıyla is sağanak yağışın etkisi altına girecek İstanbul'da sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.

BU AKŞAM İTİBARIYLA ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunda son dakika uyarılarına da yer verdi. Bugün sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken yarın ise birçok ilimizde sabah ve gece saatlerinde ani düşen sıcaklıklarla beraber zirai don hadisesi bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

O İLLERDE ETKİLİ OLACAK...

Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16

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