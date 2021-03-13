Oğlu şehit olunca şükür namazı kıldı

Oğlu ve 2 yeğeni şehit düşen, bir dönem İzmir Şehit Aileleri İnsan Hakları ve Yardımlaşma Derneği başkanlığı görevini de yürüten Yavuz Alphan, 1992'de oğlu Mustafa Alphan'ın Şırnak Silopi'de PKK'lılarla girdiği çatışmada şehit düşmesinin ardından şükür namazı kıldığını söyledi. Kendi oğlu gibi abisi ve ablasının oğullarının da şehit olduğunu anlatan Alphan, "Ailemizin en büyük gururu şehitlerimizdir" dedi. Şehitlik mertebesinin herkese nasip olamayacağını ifade eden Yavuz Alphan, "Benim büyük oğlum Yücel, askerden sağ salim gelince ellerimi açıp 'Ya Rabbim, ablam ve abimin oğlu şehit olurken benim oğlum askerden sağ salim geldi. Ben nasıl bir günah işledim ki şehit babası olamadım' diye dua ettim. Daha sonra küçük oğlum askere gitti. Askerliğin bitimine 2 ay kala şehit haberi geldi. Bunun üzerine 2 rekat şükür namazı kılıp Ya Rabbim şükürler olsun benim çocuğum sarhoş, it kopuk olduğu için değil, vatan, bayrak ve ezan için öldü, sana şükürler ediyorum' diye dua ettim. Evladımı ve 2 yeğenimi şehit verdim. Şehitlik Allah katında peygamberlerden sonra gelen en büyük mevki" dedi.

'HDP İLE İŞBİRLİĞİ HAİNLİKTİR'

Yavuz Alphan'ın diğer oğlu, İzmir Şehit Aileleri Derneği eski Başkan Yardımcısı Yücel Alpan ise Yeni Asır aracılığıyla terörle işbirliği yapanlara sert mesajlar verdi. Özellikle terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapanları sert bir dille eleştiren şehit abisi Yücel Alphan, "Bu vatanı bölmeye çalışan hainlerle işbirliği ve ittifak içine girenler de haindir. Devletin imkanlarıyla teröre hizmet edenleri şehit aileleri adına lanetliyorum. Özellikle PKK ile işbirliği içinde olan HDP ve onun destekçisi olan parti liderleri çok büyük gaflete düşmüşlerdir. Bu yanlıştan hemen dönsünler. Bu halleriyle hem vatana hem de şehitlerimize ihanet etmektedirler" ifadeleri kullandı.





KAHRAMAN PİLOT CANI PAHASINA FACİAYI ÖNLEDİ

ALPHAN ailesinde şehitlik mertebesine ilk ulaşan kişi Yavuz Alphan'ın abisi Selçuk Alphan'ın Pilot Teğmen oğlu Aziz Alphan olmuştu. Aziz Alphan, 1976'da Malatya'nın Pötürge ilçesinde görev uçuşu yaptığı sırada jet uçağı arızalandı. Uçağın şehre düşmemesi için büyük mücadele veren Aziz Alphan, atlayıp canını kurtarmak yerine uçağı dağlık alana yönlendirerek yere çakılan uçakta şehit olurken birçok insanın hayatını kurtardı.





'GEREKİRSE BEN DE CANIMI VERİRİM'

YAVUZ Alphan'ın oğlu, İzmir Şehit Aileleri Derneği eski Başkan Yardımcısı Yücel Alphan da, şehit kardeşi ve kuzenleriyle gurur duyduğunu belirterek "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri Bakanımızın kararlı duruşu ve güvenlik güçlerimizin korkusuzca mücadelesiyle terörün kökü kazınacaktır. Bu mücadeleyi bir şehit ailesi olarak canım pahasına da olsa destekliyorum. Devletimize vatanımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu vatan için ben de canımı seve seve vermeye hazırım" diye konuştu.



OĞLU ŞEHİT OLMADI DİYE ÜZÜLMÜŞTÜ

YAVUZ Alphan'ın ablası Zeynep Güneş'in oğlu Süleyman Güneş, 1977'de Erzincan'da vatani görevini yaparken şehit düştü. Ardından Yavuz Alphan'ın oğlu Yücel Alphan askere gitti ancak o sağ salim döndü. Bunun üzerine Yavuz Alphan, Allah'a "Ya Rabbim ben nasıl bir günah işle-dim ki benim oğlum şehit olma-dı" diyerek dua etmişti. n1992 yılında bu kez küçük oğlu olan Mustafa Alphan Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerle çatışma sırasında şehit oldu. Oğlu-nun şehit haberini aldık-tan sonra şükür namazı kıl-dığını anlatan Yavuz Alphan, "Oğlum kendini feda ederek 59 kişilik birliğini kurtardı, bana da şehit babası olma gururu yaşattı. Biz üç kardeş yüce idealler uğruna evlatlarımızı şehit verdik" diye konuştu.

Tolga TEKİN