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Haberler İzmir Plastik poşetlerle ilgili yeni düzenleme

Plastik poşetlerle ilgili yeni düzenleme

Son dakika haberi; 'nca belirlenen kriterlere göre plastik poşetlerde kullanılacak logo ve sloganlara ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Plastik poşetlerle ilgili yeni düzenleme

13.03.2021, 09:42

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, "çevreci slogan" plastik poşetin yüzey alanın en az yüzde 65'ine, "sıfır atık logosu" ise bulundurulduğu yüzey alanın en az yüzde 15'ine yerleşecek büyüklükte olacak.

Yeni düzenlemelere uygun poşetlerin mevcut uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz'a kadar geçiş süreci belirleyen Bakanlıkça, 1 Ocak 2022'den itibaren kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanacak.

Barkodu olmayan poşet verenler ve farklı ücret talep edenler, ALO 181'e şikayet edilebilecek.

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