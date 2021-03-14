Cinayet zaman aşımına 2 yıl kala çözüldü

İzmir'in Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'nde 25 Haziran 2003'te meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler hırsızlık amacıyla Alaittin Çırpan'ın (58) evine girdi. O sırada yalnız olan Çırpan hırsızlarla çıkan arbedede çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanırken, şüpheliler kaçtı.



Talihsiz adamın eve gelen eşi Türkan Çırpan, eşini kanlar içinde yerde bulunca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çırpan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Aradan geçen 18 yılda cinayetin failleri bulunamazken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve geçmiş yıllarda işlenen faili meçhul cinayet olaylarını araştıran özel ekip dosyayı tekrar açtı.







2003 yılında olay yeri ve sonrasında toplanan deliller yeniden incelenirken, cinayet tarihinde bölgede yaşayan vatandaş, esnaf ve görgü tanıklarından oluşan 200'e yakın kişinin ifadesine başvuruldu. Delillerin yeniden incelenmesi ve ifadelerin ardından şüpheler, o dönem Alaittin Çırpan ile aynı mahallede yaşayan Cafer G. (44) ile arkadaşı İlkat E. (43) üzerine yoğunlaştı.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. İlk olarak suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, çapraz sorguda ise cinayeti itiraf etti. Sorguda Cafer G. ve İlkat E., Hırsızlık için Alaittin Çırpan'ın evine girdiklerini, arbede sırasında öldürdüklerini anlattı. Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, Çırpan cinayeti de zaman aşımına 2 yıl kala çözüldü.