Yeni adı 29 Mayıs Bornova Koleji

Akademik, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda elde ettiği başarılarla adını tüm dünyaya duyurmayı başaran Bornova Koleji, yoluna "29 Mayıs Bornova Koleji" olarak devam ediyor. Bornova Koleji ve Bayraklı Anaokulu ile Ankara Ferda Kolejinin de dahil olduğu eğitim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha verimli ve aktif yönetilmesi amacıyla 29 Mayıs Eğitim Kurumları çatısı altında birleşti.

29 Mayıs Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bahri Kahya, 29 Mayıs Bornova Koleji Kurucu Temsilcisi Rıza Budak ve 29 Mayıs Bornova Koleji Kampüs Müdürü Güven Gülkaya düzenledikleri basın toplantısı ile tek çatı altında toplanan eğitim kurumlarının gelecek vizyonlarını ve hedeflerini paylaştı.

GELECEĞE YÖN VERİYOR

29 Mayıs Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bahri Kahya, 28 yıllık tecrübesiyle Bornova'nın ve İzmir'in dünyaya açılan kapısı olmayı başaran Bornova Koleji'nin önce Bayraklı Anaokulu ile şubeleştiğini ardından da Ankara'daki Ferda Koleji'nin Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşu olan KOMAŞ'a katılmasıyla, sadece eğitimle ilgilenen yeni bir çatı kuruma ihtiyaç doğduğunu anlattı. Kahya, "Türkiye Diyanet Vakfına ait 29 Mayıs Üniversitesi ile isim uyumluluğunu sağlamak üzere de çatı kurumumuzun ismini 29 Mayıs Eğitim Kurumları olarak belirledik.

Bundan sonra 28 yıldır en başarılı eğitim kurumlarından birisi olmayı başarmış olan Bornova Koleji, '29 Mayıs Bornova Koleji' olarak aynı yolda yürümeye devam edecek" dedi. Kahya, şube sayılarını arttırmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

Eğitim kurumlarını tek çatı altında birleştirmeyi uzun süredir hayal ettiklerini anlatan 29 Mayıs Bornova Koleji Kurucu Temsilcisi Rıza Budak ise "28 yıllık geçmişiyle anaokulundan liseye kadar öğrencilerimiz bu okulda ayrıcalıklı eğitim almanın avantajlarını yaşıyor. Geleceğe yön veren, değişen dünya şartlarına uyum sağlayan öğrenciler okulumuzda yetişiyor. Hedefimizde, yolumuzda, ilkelerimizde, kadromuzda herhangi bir değişiklik olmadan yolumuza aynı hedef doğrultusunda devam ediyoruz" diye konuştu.

KALİTELİ VE NİTELİKLİ EĞİTİM

29 Mayıs Bornova Kolejindeki kaliteli ve nitelikli eğitimi Türkiye'nin her yerine götürmek istediklerinin altını çizen Budak, "Okulumuz 28 yıllık birikimiyle İzmir'de eğitime yön veren okul haline gelmiştir. Yabancı dil eğitimini dünyaya açılan kapının anahtarı olarak görüyoruz. 29 Mayıs Bayraklı Anaokulu, 29 Mayıs Bornova Koleji Ana Sınıfı ve 29 Mayıs Bornova Koleji 1.sınıf öğrencileri için okullarımızda İngilizce öğretiminde Bilingual (Çift Dilli Eğitim) yöntemi uygulanır" dedi.

Yabancı dil eğitimini etkinlik, yarışma, yurt dışı gezileri ve uluslararası projeler ile desteklediklerini vurgulayan Budak, "Öğrencilerimizin uluslararası diplomaya sahip olmalarını sağlamak amacıyla çalışma başlattık" ifadelerini kullandı. Toplantının ardından idareciler ve konuklar ilkokul binasının yenilenen Müzik, Drama, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri, Satranç, Bilgisayar, Halk Oyunları, Robotik Kodlama ve Cimnastik Atölyelerini gezdi.