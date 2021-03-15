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Haberler İzmir Cinayete yardım eden bir kisi daha tutuklandı

Cinayete yardım eden bir kisi daha tutuklandı

Cinayete yardım eden bir kisi daha tutuklandı

15.3.2021

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde eski sevgilisi Serhat Kantaş tarafından tüfekle vurularak öldürülen Bensu Narlı (23) cinayetinde tutuklu sayısı 2'ye yükseldi. Katil zanlısına olayın ardından kaçması için yardım ettiği iddia edilen E.D. isimli bir şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı. Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri katilin Bensu'yu vurduğu tüfeği de titiz çalışma sonucu boş bir arazide buldu. Katil zanlısı ve şüpheli önce Muğla'ya ardından da Milas'a getirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Katil zanlısı ve şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VOLKAN YILDIZ

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