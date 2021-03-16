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Haberler İzmir HES kodu uygulaması berberleri memnun etti

HES kodu uygulaması berberleri memnun etti

HES kodu uygulaması berberleri memnun etti

16.3.2021

İZMİR İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent genelinde kuaförler, kıraathaneler, oyun salonları ve lunapark gibi iş yerlerinde HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirirken, uygulamanın ilk günü esnaf müşterilerine sorgu yaptı. İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, kararın isabetli olduğunu söyleyerek, müşterilere tedbirli gelmeleri çağrısında bulundu.

İzmirli berberler ise uygulamanın sağlık açısında yerinde ve güzel olduğunu belirtti. Çankaya semtinde berber dükkanı işleten Metin Ekdi, alınan kararı değerlendirerek, "HES kodunu biz de daha önce müşterilerimizden istiyorduk. Bunun kural haline gelmesi hem müşterimiz için hem de bizim için daha isabetli oldu" dedi.

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