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Haberler İzmir Uçakla İran'dan İzmir'e geliyorlardı! Midelerinden bakın ne çıktı

Uçakla İran'dan 'e geliyorlardı! Midelerinden bakın ne çıktı

Van’dan uçakla ’e gitmek isterken havalimanında yakalanan 2 İranlının yapılan muayenesinde toplamda 103 adet kapsül halinde 920 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Uçakla İran'dan İzmir'e geliyorlardı! Midelerinden bakın ne çıktı
AA

16.03.2021, 11:32

Van'da midelerinde sentetik uyuşturucu taşıdıkları belirlenen 2 İran uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Van Ferit Melen Havalimanı'nda İzmir'e gidecek olan İran uyruklu A.D. ve S.A'dan şüphelendi.

Uçağa binmeleri engellenen zanlıların muayenelerinde, midelerinde 103 kapsül halinde 920 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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