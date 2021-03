40 günlükken karaciğer kanseri teşhisi koyulan Ali Kerem'e annesi ikinci kez can verdi

Manisa'da yaşayan ev kadını Gülsevim Artın (20) ile gıda dağıtım işinde çalışan Mehmet Ali Artın'ın (23) oğlu Ali Kerem Artın, 14 Temmuz 2020 günü dünyaya geldi. Ali Kerem Artın'ın geceleri uyumaması, çifti huzursuz etti. Bebeğin gaz sancısı çektiğini düşünen çift, soluğu doktorda aldı. Önce ultrason ardından MR çekildi. Karaciğerde kitle görülmesi üzerine Ali Kerem Artın, biyopsi için İzmir'e, bir üniversite hastanesine gönderildi. 40 günlükken Ali Kerem Artın'ın karaciğerinde, 'hepatoblastom' denilen kötü huylu karaciğer tümörü olduğu saptandı.



BEBEĞE KEMOTERAPI UYGULANDI

3 santim çapındaki tümörü küçültmek için 4 kür kemoterapi uygulanan Ali Kerem Artın için karaciğer nakli kararı alındı. Aile nakil için başka bir hastaneye yönlendirildi.





Aileden gönüllü adaylara tetkikler yapıldı. En uygun vericinin anne Gülsevim Artın olduğu saptandı. Nakil öncesinde anne- bebeğine test yapıldı. Ancak her ikisinin de Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu nedenle nakil ertelendi. Asemptomatik koronavirüs geçiren anne ve bebeğe 2'nci testin negatif çıkması üzerine karaciğer nakli için hastaneye yatırıldı. Geçen 20 Ocak'ta anne Artın'dan alınan doku bebeğine başarıyla nakledildi. Ali Kerem Artın, kanserden de koronavirüsten de kurtuldu.



KARACİĞER NAKLİ 1 AY ERTELENDİ

Prof. Dr. Murat Kılıç ile Opr. Dr. Cahit Yılmaz, minik Ali Kerem Artın'ın henüz 40 günlükken girdiği yaşam savaşından zaferle çıktığını söylediler. Prof. Dr. Murat Kılıç, "Tedavi sürecini başından beri Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan ve Uzm. Dr. Alihan Pirim'den oluşan ekip takip etti. Ekibin gerçekleştirdiği karaciğer nakli sonrasında, minik çocuk hızla iyileşti. Hepatoblastomun bebeklik çağında karaciğerde en sık görülen kötü huylu bir tümör. Tanı koyulmasının ardından kemoterapi ile tümörü küçültülme yoluna gidilirken, karaciğer nakli ile bebek tümörden tam kurtulmuş oldu. Bebek ve annesi normalde geçen aralık ayında nakil olacaktı. Ancak ameliyat öncesi koronavirüs testleri pozitif olduğu için nakil 1 ay ertelendi. Şimdi anne ve bebeğinin sağlıkları çok iyi. Bebek hastamız tam bir yaşam savaşçısı çıktı. Şifayla taburcu ettik" diye konuştu.



OĞLUNA 2'Cİ KEZ CAN VERDİ

Öte yandan oğluna ikinci kez can veren anne Gülsevim Artın, "Oğlumuzun uyumamasının, huzursuz, huysuz olmasının gaz sancısından kaynaklandığını sanıyorduk. Meğer bizi çok ciddi sorunlar, korkular bekliyormuş. Bu kısacık ömrüne çok hastalıklar sığdı. İnşallah bundan sonra başka sağlık sorunları yaşamaz ve sevgiyle, yaşıtları gibi mutlu büyür" dedi.