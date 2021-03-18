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Haberler İzmir Hırsızlık zanlısını parmak izi ele verdi

zanlısını ele verdi

Hırsızlık zanlısını parmak izi ele verdi

18.3.2021

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir evden döviz ve altın çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, İ.C.A'nın evinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası incelemesi ve parmak izi tespit çalışması sonucu zanlının Ş.G. olduğu belirlendi.

Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının üzerinden 3 bin 470 avro, 18 Ata altını, 2 Cumhuriyet altını, 8 çeyrek altın, 6 gram altın, 6 pasaport ve 1 aile cüzdanı çıktı.

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