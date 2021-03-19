İzmir'de acı son! Hastaneye giderken sokakta fenalaşıp, yaşamını yitirdi

Kazım Karabekir Mahallesi 9002 Sokak'ta yaşayan Mustafa Terzioğlu, sabah 07.00 sıralarında hastaneye gitmek için evinden çıktı. Terzioğlu, sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığıldı. Terzioğlu'nu gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Terzioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.





Polis ekipleri ile savcının incelemesinin ardından cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Terzioğlu'nun kalp hastası olduğu öne sürüldü. Mustafa Terzioğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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