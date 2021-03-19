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Haberler İzmir Polis aracına çarpan sürücüye ceza yağdı

Polis aracına çarpan sürücüye ceza yağdı

Polis aracına çarpan sürücüye ceza yağdı

19.3.2021

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü T.Ç, önünde set oluşturan polis aracına çarptı. 1 polis memurunun yaralandığı kazanın ardından bir süre daha kaçtıktan sonra durdurulan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı gözaltına alındı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde, T.Ç'nin 1.47 promil alkollü olduğu belirlendi. T.Ç'ye alkollü araç kullanmanın yanı sıra dur ihtarına uymama, kırmızı ışık ihlali, tehlikeli araç kullanma, ardı ardına şerit değiştirme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçlarından idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu. Arkadaşı K.K'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçundan para cezası uygulandı.
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