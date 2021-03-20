Haberler İzmir Damat dehşetinin ardından anne, kızı ve komşuya acı veda

Damat dehşetinin ardından anne, kızı ve komşuya acı veda

İzmir’in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasında olan eşi tarafından öldürülen kadın, annesi ve o sırada olaya müdahale eden komşusu gözyaşları arasında toprağa verildi.