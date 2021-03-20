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'de korkunç olay! Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

'in ilçesinde (18), çıkan tartışmada kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
DHA

20.03.2021, 20:50

Olay, saat 16.00 sıralarında, Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Çelik ile kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, aldığı bıçak darbeleri sonrasında kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karşıyaka'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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