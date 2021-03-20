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Haberler İzmir Kazada yaralanan Foça Belediyesi eski Başkanı Demirağ'ın tedavisi sürüyor

Kazada yaralanan eski Başkanı Demirağ'ın tedavisi sürüyor

Son dakika... 'in ilçesinde kontrolünden çıkan otomobilinin takla atması sonucu yaralanan eski Başkanı 'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazada yaralanan Foça Belediyesi eski Başkanı Demirağ'ın tedavisi sürüyor

20.03.2021, 14:01

İzmir'deki kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Foça ilçe merkezine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Foça Belediyesi eski Başkanı Gökhan Demirağ yönetimindeki 35 MDD 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Demirağ, yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerim ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gökhan Demirağ, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol kol kemiğinde kırıklar bulunan Demirağ, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Sağlık durumu iyi olan Demirağ'ın önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği bildirildi.

Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve ekibi ile çok sayıda esnaf, Demirağ'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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