Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde İzmir Çeşme'de hissedilen 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 40.63 km. Çesme (Izmir)
Tarih-Saat : 20.03.2021, 19:15:07 TSİ
Enlem : 37.9535 N
Boylam : 25.9918 E
Derinlik : 7.85 km
Detay : https://t.co/iveThBd2GF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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