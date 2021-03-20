Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir Çeşme'de hissedildi.

20.03.2021, 19:37