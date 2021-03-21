Güçbirliği Holding’den Soyer’e yanıt: Çukur belediyenin eseri!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in "Basmane çukuru ile ilgili sürprizimiz var" açıklamasına Güçbirliği Holding'den yanıt geldi.

Güçyapı A.Ş. adına konuşan avukat Pulat Gago, "Çukur ifadesi belediyenin neden olduğu bir tanımdır. İhaleyi yapan belediye, gerçekleşmesi için hukuki olanakları hazırlayamamıştır" diye konuştu.

İMAR PLANI YAPILMADI

Kısa bir süre önce internetten yayın yapan bir haber sitesinin canlı yayınına katılan Soyer'in sözlerine Güçbirliği Holding A.Ş. ve iş ortaklığı pilot firması Güç Yapı A.Ş adına görüş bildiren avukat Pulat Gago tepki gösterdi. Büyükşehir Başkanı Soyer'in Basmane'deki alana 'İnşaat şantiyesi' demek yerine, 'Çukur' ifadesini kullanmayı tercih ettiğinin altını çizen avukat Gago, "Soyer'in 'Çukur' diye söz ettiği Basmane'deki yerin durumu, yüklenici şirketler nedeniyle değil, imar planlarını geçerli hukuka uygun yapamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kusuru sonucu oluşmuştur. Proje hukuki imkansızlıklar nedeniyle bugüne dek tamamlanamadı" ifadelerini kullandı.

TAZMINATLAR ÖDENMELI

AVUKAT Gago'nun imzasıyla yayınlanan açıklamada şöyle denildi: "İlgili yerdeki inşaat Belediye'nin kusurlu olması sonucu 'hukuki imkansızlık' nedeniyle durmaktadır. Diğer yandan resmi ihaleyi yapan Belediye bitirilmesi için gerekli hukuki olanakları hazırlayamamış ise sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Bu sorumluklar arasında ya muhatapları ile anlaşmak ya da tazminatlarını ödemek zorunluluğu bulunmaktadır. Güçbirliği'nin çok ortaklı yapısı yanında EGS A.Ş.'nin halka açık olması nedeniyle on binlere ulaşan ortaklarının zararlarını en uygun şekilde karşılamak elbette ihaleyi yapan Belediye'nin mükellefiyetindedir. EGS'nin ortaklarının zararlarının karşılanması tabi ki Belediye'nin sorumluluğundadır."