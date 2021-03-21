İzmirlinin heykel kadar değeri yok

İzmir'de iki gündür yağan yağmur nedeniyle vatandaş çile çekerken CHP, vatandaşı bırakıp yine heykel peşine düştü. Yolları çukur ve çamur içinde olan Karşıyaka'da belediyenin siperlikli heykel dikmesinin ardından bir skandal da Buca'da yaşandı. İki gündür süren yağmurlarda yaşanan su baskınlarında ortalarda gözükmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Erhan Kılıç'la birlikte merhum yazar Bekir Coşkun'un ilçedeki heykelinde incelemelerde bulundu.



SOYER'İN TAVRI ŞAŞKINLIK YARATTI

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğrayan heykelle ilgili İzmirlilerin hassasiyetleri üzerinden hamasi açıklamalar yapan Soyer'in İzmirli su basan ev ve işyerlerini kendi imkanları ile tahliye etmeye çalışırken elinde şemsiyeyle heykel incelemeye gitmesi şaşkınlık yarattı. Bu arada kentteki altyapı eksikliği nedeniyle çile çeken birçok vatandaş ise, tepkisini Soyer'in bu heykel ziyareti nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımının altına yazdıklarıyla ortaya koydu.



ÇİRKİN SALDIRIYI FIRSAT BİLDİ

Buca Belediyesi tarafından merhum gazeteci Coşkun'un anısını yaşatmak için adını taşıyan parka konulmak üzere yaptırılan heykel iki gün önce kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Heykelin baş ve yüz kısmında hasar oluştu. İzmir'de iki gündür süren yağış nedeniyle başta Kemeraltı olmak üzere kentin birçok yeri su ve çamur içinde kalırken ortalarda gözükmeyen Başkan Soyer ise, yapılan saldırıyı fırsat bilip soluğu heykelin yanında aldı. CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte ellerinde şemsiyelerle birlikte heykeli inceleyen Soyer, "Bizi yok etmek, gömmek istiyorlar. Oysa tohum olduğumuzu bilmiyorlar. Bekir Coşkun'un köpeği Pako'nun adını da yapımını sürdürdüğümüz hayvan barınağına verdik" diye konuştu. İki gündür yağmur nedeniyle İzmirliler büyük çile çekerken ortalarda gözükmeyen Soyer'in önceliği vatandaş yerine heykele vermesi tepki çekti.





VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Soyer'in heykel ziyaretiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşıma cevap yazan vatandaşlar yaşadıkları çileye isyan ederek Soyer'den önceliği heykele değil insana vermesini istedi. Yusuf kullanıcı adını kullanan vatandaş, Kiraz'da çamur deryası içinde olan yol ve açıktan akan kanalizasyon sularının videosunu paylaşarak, "Sayın Soyer biz vatandaş değil miyiz? İzmir Kiraz'da Akpınar Köyü'nde yaptığınız icraata bakın. Bu pandemi döneminde bizi pisliğe mahkum ettiniz" ifadelerini kullandı. Yine Murat isimli kullanıcının ise "Başkan heykeli bırak, yaz geliyor. Deniz lağım kokacak. Sen onun çaresine bak. Sizin de işiniz gücünüz heykel" demesi de dikkat çekti. Hüseyin Çürük isimli vatandaş ise, "Bu yapılan saldırıyı kınıyorum. Fakat şu yolları, kaldırımları, trafiği de bir görseniz Başkan" ifadelerini kullandı.





ALAÇATI'NIN HALİ PERİŞAN

İKİ gündür süren yağış İzmir'de başta Kemeraltı olmak üzere birçok yerde su taşkınlarına neden oldu. Merkezin yanı sıra turizm cenneti Çeşme'de de altyapının ne kadar yetersiz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Alaçatı semt pazarında her yerin çamur içinde kalması hem alışveriş yapan vatandaşların hem de esnafın tepkisine neden oldu. Alaçatı içinde kilit taşların yeni döşendiğini ifade eden Çeşmeliler, "Turizm sezonuna bu zihniyetle mi hazırlanıyoruz" diyerek yetkililere tepki gösterdi.

MUSLUKTAN AKAN SU TEPKİ ÇEKTİ

Bu arada yağmurun İzmir'de bazı bölgelerdeki evlerde musluktan akan suyun rengini de bozduğu ortaya çıktı. İzmir'de vatandaşlar tarafından çekilen ve musluktan akan suyun renginin sapsarı olduğunu gösteren görüntüler dün internet sitelerinde yayınlandı.

ERHAN GÜLENÇ