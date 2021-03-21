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Haberler İzmir Kazada yaralanmıştı: Eski başkanın tedavisi sürüyor

Kazada yaralanmıştı: Eski başkanın tedavisi sürüyor

Kazada yaralanmıştı: Eski başkanın tedavisi sürüyor

21.3.2021

İZMİR'İN Foça ilçesinde, önceki gün kontrolden çıkarak takla atan otomobilde yaralanan ve kolu kırıldığı öğrenilen Foça Belediyesi eski Başkanı Gökhan Demirağ'ın tedavisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor.

Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Foça ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Foça Belediyesi eski Başkanı Gökhan Demirağ'ın kullandığı 35 MDD 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Eski başkan Demirağ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Demirağ, buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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