  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Son dakika: İzmir Bergama'da 20 mahalle "şap hastalığı" nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika: Bergama'da 20 mahalle "şap hastalığı" nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haberi...'in Bergama ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hayvan pazarı ve 20 mahalle için karantina kararı verildi.

Son dakika: İzmir Bergama'da 20 mahalle şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı
AA

21.03.2021, 12:21

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Kaleardı Mahallesi'nde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda mahalle ile ilçedeki hayvan pazarının yanı sıra çevredeki 19 mahallede daha karantina uygulaması başlatıldı.

Mahallelerdeki hayvanların aşılanacağı öğrenilirken, aşı yaptırmayan veya hayvanlarını meraya çıkarıp alım-satım yapan kişilere ise 15 bin 203 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Gökçeada'da 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: İzmir Bergama'da 20 mahalle "şap hastalığı" nedeniyle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.