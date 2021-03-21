‘Son nefesime kadar bu davanın peşindeyim’

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, Serkan Dindar'ın (28) evinde cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'in (28) annesi Filiz Demiral, "Sanığa verilecek ceza, yüreğimde okyanusta bir su damlası olacak ama kalbime ferahlık verecek" dedi.

SON nefesine kadar hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğinin altını çizen Demiral, kızı Ceyda'nın yasını tutamadığını ğını söyledi.

Demiral, "Sanık en ağır cezayı alana kadar, sonucu ne olursa olsun davamdan ve mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Daha kızımın yasını tutamadım. Çünkü bir hukuk mücadelesinin içindeyim. Ceyda, çok güçlü ve hayat dolu bir kızdı. O da benim oturup yas tutmamı değil, mücadele etmemi isterdi. Sanığı mahkemede her gördüğümde kendimi kaybediyorum. Ona verilen ceza, benim yüreğimde okyanusta bir su damlası olacak ama kalbime ferahlık verecek" diye konuştu.