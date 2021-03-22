  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de katil yeğen tutuklandı

'de katil yeğen tutuklandı

Son dakika... 'deki dehşette yeni gelişme. İzmir'in ilçesinde, tartıştığı amcalarından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini de yaralayan zanlı tutuklandı.

İzmir'de katil yeğen tutuklandı

22.03.2021, 16:55

Ahmetli Mahallesi'nde amcası Süleyman K'yı öldüren, diğer amcası Osman K'yı yaralayan E.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi mesire alanı yakınındaki tarlada arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün çıkan tartışmada E.K, silahla ateş ettiği amcası Süleyman K'yı öldürmüş, Osman K'yı yaralamıştı. E.K daha sonra jandarmaya teslim olmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de katil yeğen tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.