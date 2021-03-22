Edinilen bilgiye göre olay saat 21.30 sıralarında Rakım Elkutlu Caddesi üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre polis memuru olduğu öğrenilen Fırat Köksal (39) ve sevgilisi Nagihan Üste (33), 35 V 0761 plakalı aracın içerisinde bir araya geldi.
İzmir'de polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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