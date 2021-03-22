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Haberler İzmir İzmir'de polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

'de polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

'in ilçesinde polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi, tartıştığı sevgilisini silahla vurarak öldürdü; ardından aynı silahla kendisine ateş ederek canına kıydı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'de polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
İHA

23.03.2021, 01:12

Edinilen bilgiye göre olay saat 21.30 sıralarında Rakım Elkutlu Caddesi üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre polis memuru olduğu öğrenilen Fırat Köksal (39) ve sevgilisi Nagihan Üste (33), 35 V 0761 plakalı aracın içerisinde bir araya geldi.

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