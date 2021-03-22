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İzmir'de polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

İzmir'in Konak ilçesinde polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi, tartıştığı sevgilisini silahla vurarak öldürdü; ardından aynı silahla kendisine ateş ederek canına kıydı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.