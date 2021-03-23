Haberler İzmir 6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev

6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev

İzmir’de ikamet ettiği apartmanın 6. katından düşerek yaşamını yitiren Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, Buca ilçesinde cenaze namazının ardından defnedildi. Doç. Dr. İbrahim Gündoğan’ın ölümünün intihar mı yoksa kaza mı olduğu bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.