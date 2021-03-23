  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir 6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev

6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev

’de ikamet ettiği apartmanın 6. katından düşerek yaşamını yitiren , ilçesinde cenaze namazının ardından defnedildi. Doç. Dr. İbrahim Gündoğan’ın ölümünün intihar mı yoksa kaza mı olduğu bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev
İHA

23.03.2021, 18:35

İzmir'in Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı 10 katlı binanın 6. katından aşağıya düşerek hayatını kaybetti.



Buca Muradiye Camisinde cenaze namazı kılınan akademisyen İbrahim Gündoğan, cenaze namazı sonrasında sevenlerinin gözyaşları arasında Bornova Hacılarkırı Mezarlığına defnedildi.



Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın ölümünün intihar mı yoksa kaza mı olduğu bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.