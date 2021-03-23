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Haberler İzmir HES Kodu tepkisine bıçakla karşılık verdi

tepkisine bıçakla karşılık verdi

HES Kodu tepkisine bıçakla karşılık verdi

23.3.2021

İZMİR Konak'ta HES (Hayat Eve Sığar) kodu eşleştirmesi olmadan belediye otobüsüne binen bir kişi, kendisine tepki gösteren yolcuyu bıçakladı. Şüpheli, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. İddiaya göre, 35 numaralı Ballıkuyu - Konak seferi yapan belediye otobüsüne, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, HES kodu eşleştirmesi olmadan bindi.

İNMEMEK İÇİN DİRENDİ

Otobüs şoförünün kod istemesine rağmen göstermemekte ısrarcı olan kişiye, otobüste bulunan yolculardan Uğur E. tepki gösterdi. İkili arasında sözlü olarak başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada şüpheli şahıs bıçakla Uğur E.'yi yaralayıp kaçtı. Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğur E.'nin herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için başlatılan soruşturma sürüyor.

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