Izmir Jandarması’ndan kaçak tütün operasyonu

İZMİR Karaburun'da, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı ihbar üzerine bir şahsın işletmesine operasyon düzenledi. Karaburun ilçesi Merkez Mahallesi'nde kaçak alkollü içki ve bandrolsüz tütün satışı yapan T.D. isimli şahsın işletmesinde, toplamda 28 bin 200 adet bandrolsüz makaron, 800 adet içi doldurulmuş bandrolsüz sigara/makaron, 3 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 25 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli T.D. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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