  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Izmir Jandarması’ndan kaçak tütün operasyonu

Izmir Jandarması’ndan operasyonu

Izmir Jandarması’ndan kaçak tütün operasyonu

23.3.2021

İZMİR Karaburun'da, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı ihbar üzerine bir şahsın işletmesine operasyon düzenledi. Karaburun ilçesi Merkez Mahallesi'nde kaçak alkollü içki ve bandrolsüz tütün satışı yapan T.D. isimli şahsın işletmesinde, toplamda 28 bin 200 adet bandrolsüz makaron, 800 adet içi doldurulmuş bandrolsüz sigara/makaron, 3 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 25 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli T.D. hakkında ise adli işlem başlatıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Izmir Jandarması’ndan kaçak tütün operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.