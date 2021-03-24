Buldukları gizemli taşın sırrını çözmek istiyorlar

İZMİR'İN Çiğli ilçesi Evka- 2 Mahallesi'ndeki dağlık alanda yürüyüşe çıkan Ozan Hantekin ile iş arkadaşı Ufuk Çetin, değişik olduğunu fark ettikleri taşı alıp, internette araştırma yaptı. İkili, boyutuna rağmen ağır olan taşı, ayrıca uzmanlara gösterdi.

Gök taşı olabileceğinin söylenmesi üzerine de Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Cüneyt Akal'dan yardım istedi. Taş, Akal tarafından incelenecek. İki arkadaş değerli çıkması halinde taşı satacaklarını söyledi.