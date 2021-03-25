Balçova’da taksilere virüs kalkanı

İZMİR Balçova Belediyesi, korona virüs vakalarının önüne geçmek için ilçedeki ticari taksilerin içine şeffaf panel uygulaması başlattı. Belediye tarafından alınan paneller, Balçova'daki 115 ticari taksinin tamamına ücretsiz monte edildi. Şoför ile yolcu arasında bulunan bölüme monte edilen plastik şeffaf panelde bilgilendirici uyarılar ile para verme bölümü bulunuyor.

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