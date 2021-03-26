CHP’de dilekçeler havada uçuşuyor!

UZUN süredir parti içi sorunlar yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziemir Örgütü'nde 'disiplin' süreci işliyor. Belediye Başkanı Halil Arda'ya söylediği sözler nedeniyle ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen meclis üyesi Levent Çağlarsu'nun ardından, Başkan Arda'ya yakın meclis üyesi İzel Zengiobuz Derinsu da muhalif 10 meclis üyesi tarafından verilen şikayet dilekçesi sonrası il yönetimi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

1.5 SAATLİK SAVUNMA

ARDA'NIN 'başkan yardımcısı' olarak atadığı Derinsu, il disiplin kuruluna 1,5 saat savunma verdi. Savunmada flaş bir gelişme yaşandı. Derinsu kurula tanık olarak Belediye Başkanı Arda'yı gösterdi. Başkan Arda'nın da disiplin kuruluna süreçte yaşananları anlattığı öğrenildi.

YENİ DİSİPLİN HAMLESİ

ÖTE yandan hafta başında başkan yardımcısı olarak göreve başlayan Derinsu, disiplin kurulundaki savunma mesaisinin ardından il başkanlığına muhalif 10 meclis üyesinin disiplin kuruluna sevk edilmesi için yeni bir dilekçe verdi. Daha önce verilen dilekçe işleme konmamıştı. Yeni dilekçede farklı noktalara dikkat çekildiği ve grup kararına aykırı hareket eden 10 meclis üyesinin disiplin kuruluna verilmesi istenildi.