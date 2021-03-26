Öldü öldü dirildi! Doktorların yüzde 25 yaşama şansı verdiği adam hayatta kaldı

Hayatını tır şoförlüğü yaparak kazanan, evli ve 2 çocuk babası 50 yaşındaki Nurullah Atınız, 4 Ocak gecesi beyin kanaması geçirince İzmir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun tarafından önce kasıktan girilerek anjiyosu yapılan hasta, hiç bekletmeden ameliyata alındı. Anevrizma ameliyatında beyin içindeki 3 baloncuğu kapatılan Nurullah Atınız'ın operasyonu başarılı geçti. Beyin Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun tarafından fazla sıvının boşaltılması için beynine şant takılan Nurullah Atınız, yüzde 75 "ölür" diyen tıp literatürünü yanıltarak yaşama tutundu.





1 AY KOMADA KALDI

Beyin kanaması durumlarında, vazospazm denilen damar büzüşmesi durumunun görülebildiğini anlatan Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, "Hastamızda da damar büzüşmesi ne yazık ki gelişti ve hastamız yeniden komaya girdi. Hemen müdahale ederek anjiyografi ile yine kasıktan girip beyin damarlarına ilaç vererek damarlardaki spazmı giderdik. Hastamız kendine geldi; ancak yine bu tür durumlarda olabilen bir başka durum daha gerçekleşti. Hidrosefali denilen hastamızın beyninde su toplanması meydana gelince hastamız 18. Günde yeniden komaya girdi. Yeniden ve acilen müdahale ederek hastamızı ameliyata aldık ve beynine şant takarak, beyindeki fazla sıvıyı boşalttık. Hastamız kitapta okutulan tüm koma hallerini 1 ay içerisinde yaşadı" dedi.



Nurullah Atınız gibi hastalarda, elde edilen tecrübelere göre literatürün yüzde 25 yaşama şansı verdiğinin altını çizen Doç. Dr. Uçkun, "Nurullah Bey'le iş birliği yaptık. Biz yerinde müdahaleler yaptık, kendisi de yaşama sıkı sıkıya tutunarak bize yardımcı oldu. Bu tür rahatsızlıklardan sonra hasta eğer hayatta kalırsa bir tarafında güçsüzlük olabilir. Ya da başkasına bağımlı hale gelebilir. Nurullah Bey'de de bazı kasılmalar oldu; ancak şimdi fizik tedavi almaya başladı. Zannediyorum hastamız 6 ay-1 yıl arasında hayatına eskisi gibi devam edebilecek" şeklinde konuştu.



Zorlu bir sürecin ardından yaşama tekrar tutunan Atınız da, tam olarak iyileştikten sonra işine dönüp, 2 yıl sonra da emekli olmak istediğini ifade etti.