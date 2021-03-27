İzmir'de 9 flamingonun ölümü büyük endişe uyandırdı

Bayraklı Meles Deltası civarında akşam saatlerinde 9 flamingo, vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

İhbar üzerine bölgeye, belediye ekipleri sevk edildi. Çiğli ilçesinde bulunan Kuş Cenneti bölgesinde yoğun olarak yaşayan flamingoların ölümüne ilişkin, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İncelemenin ardından flamingolar, ekiplerce İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

FLAMİNGOLARIN ÖLÜMÜ NORMAL DEĞİL

Bölgede inceleme yapan Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Ürgen Tepe, "Bugün Bayraklı sahilinde gördüğümüz bu manzara bizi oldukça şaşırttı. İlk veriler, flamingoların zehirlendiğine yönelikti ama yaptığımız incelemede zehirlenme değil, bir doğa olayı ya da radyoaktivite olabileceği yönünde. Belki elektrik çarpması da olabilir. Flamingoların 9'unun birden bu bölgeye düşmesi, hayatın olağan akışına aykırı bir durum. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu durumla ilgili çalışma yapacaktır. Kesin ölüm nedenleri de yapılacak bu çalışmanın ardından netleşir" dedi.