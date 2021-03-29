40-50 yaş grubunda hastalık daha ağır

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, korona virüsün önceki dalgalarda tespit edilemeyen değişik bir seyriyle karşılaştıklarını söyledi. Özellikle İngiltere varyantının baskın olduğuna ve taramaların yüzde 80 civarında pozitif geldiğine dikkat çeken Alper Şener, Vuhan tipinde virüs kalmadığını ifade etti. Şener, korona virüsün daha önce 65-75 yaş üstündeki grupta görüldüğünü, şu anda 40-50 yaş arasındaki aktif çalışan grupta kümelendiğini dile getirdi. Bu yaş grubunda hastalığın daha ağır seyrettiğine dikkat çeken Şener, normalleşmeyi konuşmak için de toplumun yüzde 75'inin aşılanması gerektiğini belirtti.