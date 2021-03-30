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İzmir'de bıçaklı 'HES kodu' dehşeti! O zanlı yakalandı

İzmir'de bindiği belediye otobüsünde şoföre HES kodunu göstermeyen yolcu, çıkan arbedede bir başka yolcuyu bıçakla yaraladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. 22 Mart'ta yaşanan olay sonrası kaçan kişinin F.Ş. olduğunu belirledi, polisler zanlıyı gözaltına aldı.