İzmir'e fırtına uyarısı! Ege'de hava nasıl olacak?

Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde ise rüzgarın, fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELİ 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 5°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman dışında) yağmurlu, kuzeybatı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ÇANKIRI 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
KONYA 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ARTVİN 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ERZURUM -10°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -7°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 17°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 17°C
Az bulutlu
SİİRT 4°C, 17°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 20°C
Az bulutlu
İzmir'e fırtına uyarısı! Ege'de hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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